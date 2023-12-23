В МИД ЦАР заявили, что не знают о планах американской ЧВК Banсroft работать в стране

Министр иностранных дел Центральноафриканской республики Сильви Байпо-Темон заявила РИА Новости, что не осведомлена о планах американской частной военной компании Banсroft начать работу в стране.

По словам Байпо-Темон, США в обход представителей ЦАР запросили в ООН разрешение разместить в стране оружие и средства коммуникации для проведения определенного числа операций в рамках осуществляемой ими деятельности.

«Центральноафриканская сторона не была проинформирована», — подчеркнула министр.

Она добавила, что в обычно государства сами подают такие запросы.

В начале этой недели радиостанция RFI со ссылкой на источники сообщала, что Bancroft рассчитывает создать в ЦАР хорошо подготовленные и оснащенные подразделения, в чьи задачи будет входить управление и защита объектов горной добычи на территориях, где действуют вооруженные группировки.

Ранее стала известна судьба бойцов ЧВК «Вагнер» в ЦАР.