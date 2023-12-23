Минобороны России заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на одном из направлений

Экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации смогли поразить некоторые опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По словам летчика Су-25 с позывным Джусай, цели были успешно поражены. После выполнения боевой задачи экипажи совершили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

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До этого Министерство обороны России сообщало, что бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» российских войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.

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