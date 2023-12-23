Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Минобороны России заявило о поражении опорных пунктов ВСУ на одном из направлений

МО РФ сообщило о поражении опорных пунктов ВСУ на Краснолиманском направлении

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Экипажи самолетов Су-25 штурмовой авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации смогли поразить некоторые опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Удар наносился неуправляемыми артиллерийскими ракетами С-8. Кроме того, атака цели производилась с кабрированием на предельно малой высоте 25 м», — отметили в российском оборонном ведомстве.

По словам летчика Су-25 с позывным Джусай, цели были успешно поражены. После выполнения боевой задачи экипажи совершили противоракетный маневр и вернулись на аэродром базирования.

Ранее телеканал RT показал, как операторы беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил России (ВС РФ) охотились на лодку ВСУ на Днепре в Херсонской области.

До этого Министерство обороны России сообщало, что бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» российских войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами