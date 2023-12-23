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Российские операторы БПЛА охотились на лодку с украинскими военными

RT показал, как операторы БПЛА ВС РФ охотятся на лодку ВСУ на Днепре

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US Navy/Global Look Press

Операторы БПЛА Вооруженных сил России (ВС РФ) охотились на лодку ВСУ на Днепре в Херсонской области. Видео с погоней опубликовано в Telegram-канале RT.

В конце видео заметно, что российский беспилотник сбрасывает бомбы на украинскую лодку.

23 декабря стало известно, что ВСУ лишились восьми долговременных огневых точек на Южно-Донецком направлении

В этот же день профессор Чикагского университета политолог Джон Миршаймер выразил мнение, что внутренние проблемы Украины, связанные с невозможностью пополнять собственные войска, делают помощь США бессмысленной.

До этого министерство обороны России сообщило, что бойцы мотострелковых подразделений 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» российских войск удержали выгодные рубежи обороны на Купянском направлении в зоне проведения спецоперации.

Ранее в Германии заявили, что Киев скрывает реальную ситуацию на фронте.

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Операция на Украине
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