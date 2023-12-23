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Украинские солдаты пожаловались на усталость

WP: военные ВСУ жалуются, что одной мотивации для наступления мало

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Mstyslav Chernov/AP

Украинские военные жалуются на усталость и утверждают, что выиграть в конфликте только за счет мотивации нельзя. Об этом пишет американская газета Washington Post.

«Ребята устали, очень устали. Они все еще мотивированы... Но нельзя выиграть войну только за счет мотивации», — сказал в интервью изданию один из бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В материале отмечается, что ВСУ не хватает артиллерийских снарядов, из-за чего некоторые подразделения вынуждены отменять запланированные наступления. При этом со стороны российских войск они такой нехватки не замечают.

Как пишет Washington Post, дефицит боеприпасов усиливает тревогу в Киеве, поскольку помощь от США и Европы задерживается перед надвигающейся зимой.

До этого агентство Reuters сообщало, что военные ВСУ все больше страдают от психологических травм и не могут справиться со стрессом на поле боя. В материале отмечалось, что многих солдат ВСУ отправили на линию фронта без должной подготовки.

Репортер немецкого телеканала ZDF Алиса Юнг сообщала, что бойцы ВСУ устали от боевых действий, а Киев в принципе испытывает недостаток военнослужащих и боеприпасов.

Ранее полковник СБУ заявил, что никакое оружие не повлияет на итог боевых действий.

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