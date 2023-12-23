В Крыму подсчитали нарушения при передаче полуострова УССР

Глава крымского Государственного совета и сопредседатель специальной рабочей группы Владимир Константинов заявил, что Крым передали Украинской ССР в 1954 году с большим количеством нарушений советского законодательства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Пресловутой передачей Крыма допущен рекордный объем правового нигилизма и игнорирования действующего тогда законодательства. Уж не знаю, что мешало в 1954 году всю эту процедуру оформить по закону. Но с другой стороны, если бы принимались юридически выверенные решения, нам бы сейчас нечего было бы оспаривать и у нас не было бы оснований для подачи обращения в суд», — рассказал Константинов.

Рабочая группа занималась изучением правовой основы факта передачи Крыма из состава РСФСР в Украинскую ССР, которая была проведена 26 апреля 1954 года. Группа выявила нарушения законов сразу трех конституций — общесоюзной (СССР), а также российской и украинской.

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