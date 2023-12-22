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Состоялся первый обмен передачами от родственников военнопленных РФ и Украины

Москалькова сообщила о первом гуманитарном обмене передачами для военнопленных

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила в Telegram-канале, что прошел первый взаимный гуманитарный обмен передачами и письмами родственников украинских и российских военнопленных, передает ТАСС.

По ее словам, этой договоренности удалось достичь с уполномоченным по правам человека Верховной рады Дмитрием Лубинцом.

«На российско-украинской границе при поддержке и участии компетентных органов совершен гуманитарный обмен передачами и письмами от родственников для российских военнопленных, находящихся на территории Украины, и для украинских военнослужащих, задержанных и содержащихся на территории России».

До этого посол по особым поручениям по военным преступлениям на Украине МИД РФ Родион Мирошник заявил, что контакты между Россией и Украиной по вопросу обмена пленными продолжаются, но эта работа требует тишины.

Ранее Москалькова рассказала для чего легла в больницу.

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