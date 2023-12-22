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В России рассказали об отличиях САУ «Коалиции-СВ» от «Мста-С»

Военный эксперт Леонков: САУ «Коалиция-СВ» получила необитаемую башню

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Дмитрий Макеев/РИА Новости

Самоходная артиллерийская установка (САУ) «Коалиция-СВ» отличается от самоходной гаубицы «Мста-С» повышенной скорострельностью и наличием необитаемой башни. Об этом рассказал военный эксперт Алексей Леонков в интервью газете «Известия».

«Во-первых, у нее необитаемая башня.

«Это фактически роботизированный артиллерийский комплекс, скорострельность которого выше, чем у «Мсты-С», — подчеркнул он.

По словам эксперта, САУ отличается наличием различных интересных режимов стрельбы, когда все снаряды возможно послать в одну точку под разными траекториями.

«Это позволяет «Коалиции-СВ» применять тактику кочующей артиллерии, а также тактику подвижной огневой зоны», — разъяснил Леонков.

Он добавил, что САУ имеет необитаемую башню и может стрелять обычными снарядами с повышенной точностью. Кроме того, орудие полевой артиллерии способно на автомате производить топографическую привязку и наносить удары сразу после получения координат цели с беспилотников.

Накануне военный эксперт, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке Андрей Кошкин заявил, что САУ «Коалиция-СВ» является на данный момент лучшей в мире по своим характеристикам. С его мнением до этого согласился американский журнал Military Watch, который признал «Коалицию-СВ» одной из самых мощных и опасных САУ во всем мире.

Ранее сообщалось о подготовке РФ к применению нового оружия.

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