ВСУ обстреляли Шебекино

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино в Белгородской области. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков у себя в Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли из миномета окраину города Шебекино», — написал глава области.

Согласно информации Гладкова, пострадавших не оказалось, но зафиксированы повреждения в частном жилом доме.

«Взрывной волной выбиты окна и посечен фасад», — пояснил губернатор.

Он добавил, что на месте обстрела сейчас находится комиссия по оценке ущерба, которая делает необходимые замеры для начала восстановительных работ.

В ноябре стало известно, что украинские войска обстреляли предприятие «Биохимтекс» в Шебекино Белгородской области из реактивной системы залпового огня «Град». В результате этой атаки ВСУ пострадали два человека. По оценкам медиков, раненые находились в тяжелом состоянии.

Ранее Путин прокомментировал возможность создания особой экономической зоны в Шебекино.