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В Минобороны России рассказали о ситуации на Херсонском направлении

МО: ВС РФ за неделю ликвидировали до 510 военных ВСУ на Херсонском направлении

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Mstyslav Chernov/AP

Украинская армия за неделю потеряла на Херсонском направлении до 510 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны России в ходе ежедневной сводки о специальной военной операции.

«В результате действий российских войск на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли убитыми и ранеными до 510 солдат», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, ВСУ лишились 24 лодок, 20 орудий полевой артиллерии и 37 автомобилей.

В министерстве указали, что на Херсонском направлении российские военные смогли отразить все попытки высадки диверсионных групп ВСУ на островах и левом берегу Днепра. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение подразделениям 36-й и 37-й бригад морской пехоты в районах Тягинки и Белозерки в Херсонской области.

Также российское Министерство обороны в еженедельной сводке сообщило, что на Запорожском направлении Вооруженные потеряли 390 человек, включая раненых.

19 декабря военное ведомство сообщало, что в районе села Работино на Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп Украины.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

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