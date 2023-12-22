Нидерланды подготовят 18 истребителей F-16 для поставки Украине

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что он в пятницу, 22 декабря, провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого сообщил украинскому лидеру о решении Амстердама подготовить первые 18 истребителей F-16 для их поставки Киеву. Об этом он написал в социальной сети Х (бывший Twitter).

По словам премьера, поставка этих самолетов «является одним из важнейших элементов соглашений о военной поддержке Украины».

Ранее бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис высказал мнение, что Украина может лишиться обещанных поставок ракет ATACMS и истребителей F-16. А генерал армии США Марк Милли рассмеялся в ответ на просьбу Залужного о скорейших поставках F-16. Действительно ли Киев могут оставить без ракет и самолетов, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

До этого Зеленский заявил, что для господства в воздухе Украине нужно около 160 истребителей F-16.

Ранее МИД РФ приравнял взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине.