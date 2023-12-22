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На Украине признали тотальное преимущество России в воздухе

Подоляк: Россия имеет на Украине тотальное преимущество в воздухе

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Минобороны России, кадр из видео

В небе над Украиной Россия имеет перед ней полное преимущество. Такое мнение выразил советник главы офиса президента республики Михаил Подоляк в интервью украинскому «24 каналу».

«У России тотальное доминирование по линии фронта в воздухе», — сказал Подоляк, добавив, что при сохранении такого порядка вещей у Украины будут проблемы.

21 декабря глава Генштаба ВС РФ заявил о провале контрнаступления Украины. По словам Валерия Герасимова, ситуацию на поле боя не изменили ни дополнительные поставки Киеву западного вооружения, ни ввод в бой украинским командованием стратегических резервов.

22 декабря Подоляк заявил, что контрнаступление ВСУ не дало ожидаемого Украиной результата.

В этот же день на Украине призвали наказывать скрывающихся от мобилизации граждан.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко раскритиковал мобилизацию на Украине.

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