Российское Министерство обороны в еженедельной сводке сообщило, что на Запорожском направлении ВСУ потеряли 390 человек, включая раненых.

Также говорится, что украинская сторона потеряла танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

19 декабря военное ведомство сообщало, что в районе села Работино на Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп Украины. Также 18 декабря Минобороны уже сообщало, что на Запорожском направлении был уничтожен танк.

До этого сообщалось, что в Запорожской области сотрудники полиции в кооперации с ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы, подозреваемой в подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.