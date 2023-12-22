Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Минобороны РФ рассказали о потерях ВСУ на Запорожском направлении за неделю

МО РФ: потери ВСУ на Запорожском направлении за неделю составили 390 человек

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Российское Министерство обороны в еженедельной сводке сообщило, что на Запорожском направлении ВСУ потеряли 390 человек, включая раненых.

Также говорится, что украинская сторона потеряла танк, пять боевых бронированных машин, 19 автомобилей и десять орудий полевой артиллерии.

19 декабря военное ведомство сообщало, что в районе села Работино на Запорожском направлении российские военные отразили атаку штурмовых групп Украины. Также 18 декабря Минобороны уже сообщало, что на Запорожском направлении был уничтожен танк.

До этого сообщалось, что в Запорожской области сотрудники полиции в кооперации с ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы, подозреваемой в подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ).

Россия планирует вести военные действия на Украине вплоть до 2026 года и взять города Харьков, Запорожье и Днепр. Об этом написало издание Bild. Насколько достоверна публикация в немецкой газете, на какой срок планируют военные кампании и чего ожидать от ВСУ в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в России предложили создать механизм интеграции пленных ВСУ в мирную жизнь.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами