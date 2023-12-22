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В судах Донбасса зачитали приговоры сотням украинских военных

СК: суды Донбасса в 2023 году вынесли приговоры более чем 220 украинским военным

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Приговоры более чем 220 представителям украинских вооруженных формирований вынесли в этом году суды Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщает пресс-служба Следкома.

«Доказательства, собранные следователями Следственного комитета России, легли в основу приговоров, вынесенных судами Донецкой и Луганской народных республик в отношении более 220 представителей украинских вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Обвиняемых приговорили к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненным.

В ведомстве рассказали о задержании гражданина Грузии Мамуки Гацарелии. Он был завербован Главным управлением разведки Украины и отправлен для участия в боевых действиях в район Мариуполя. Его обвиняют в посягательстве на жизнь четырех российских военных.

Недавно суд в ДНР вынес приговор командиру роты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он приговорил военного к пожизненному сроку за приказ «избавиться» от восьми мирных жителей Мариуполя.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному бойца «Азова» (организация запрещена в России).

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