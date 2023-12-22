В ВСУ сообщили о необходимости мобилизовать полмиллиона человек зимой

Украине только зимой нужно мобилизовать около 500 тысяч солдат. Об этом в интервью «Киев24» заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Дикий.

«По-хорошему, нам нужно добавить полмиллиона за короткий период, то есть не растягивать по 40-50 тысяч в месяц, а полмиллиона набрать за эту зиму, за 3-4 месяца. Еще быстрее просто невозможно», — заявил Дикий.

Он добавил, что не обойтись и без активного вовлечения волонтеров.

22 декабря сообщалось, что Украина намерены набрать в ряды ВСУ необходимое количество людей с помощью мобилизации и привлечения добровольцев.

Однако в этот же день стало известно, что в Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации.

21 декабря секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил о необходимости мобилизовать всех украинцев.

Ранее на Украине сообщили, что без всеобщей мобилизации стране не обойтись.