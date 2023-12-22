Совфед одобрил закон о наказании за дискредитацию добровольцев Росгвардии

Совет Федерации на пленарном заседании принял закон, касающийся наказания за дискредитацию добровольцев Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, вводится наказание за публичное распространение ложной информации о добровольческих формированиях Росгвардии и содействие в исполнении решений других государств об уголовном преследовании добровольцев Росгвардии.

Как передает агентство, документ был внесен на рассмотрение Госдумы группой парламентариев в пакете инициатив, который позволяет Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

12 декабря Государственная дума приняла в третьем чтении закон, который в дальнейшем позволит Росгвардии иметь в своем составе добровольческие формирования.

28 ноября сообщалось, что правительство России поддержало проект о соцгарантиях для добровольцев Росгвардии. Документ предлагает сохранить за ними рабочие места на время службы по контракту, а также предоставить им социально-трудовые гарантии.

12 декабря Госдума приняла закон, разрешающий призывникам служить в погранслужбе ФСБ.

Ранее Госдума приняла закон о службе на границе по призыву.