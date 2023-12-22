В Донецке под обстрел ВСУ попал детский сад

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Кировский район Донецка, снаряд упал на территории детского сада № 69 по улице Кирова. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Повреждены забор и остекление. Пострадавших нет», — добавил Кулемзин.

До этого сообщалось, что два города в ДНР (Ясиноватая и Макеевка) остались без газа из-за обстрелов ВСУ.

22 декабря Минобороны России сообщило, что ВСУ потеряли 65 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки. В результате ударов бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь».

За минувшие сутки российские войска также отразили 17 атак украинских войск на Донецком направлении, а также нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка, Белая Гора, Артемово, Георгиевка. В ходе боевых действий украинские отряды потеряли до 210 солдат и три пикапа.

Ранее суд в ДНР вынес приговор командиру роты ВСУ.