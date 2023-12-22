Израильская армия провела новые рейды против ХАМАС в разных частях сектора Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнаружили в районе Джохор-ад-Дик в центральной части сектора Газа склад с крупными запасами оружия и ракетными установками дальнего действия, которые использовались на прошлой неделе для ударов по израильским территориям. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале.

В течение суток израильские военные также нашли большое количество оружия внутри жилого дома в Хан-Юнисе, включая взрывные устройства, боеприпасы и военную технику.

Кроме того, ЦАХАЛ направил истребитель израильских Военно-воздушных сил для нанесения удара по инженеру радикальной палестинской группировки ХАМАС, ответственному за установку взрывных устройств возле израильских войск.

Также были атакованы боевики ХАМАС, покинувшие туннели и открывшие огонь из гранатомета по бойцам ЦАХАЛ, сам туннель был разрушен, говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, за последние два дня израильские военные провели целенаправленные рейды на основе разведывательных данных по местам, где действовал ХАМАС, в частности в школе на окраине Аш-Шати на севере сектора Газа. Утверждается, что там было найдено большое количество оружия, боеприпасов и карт, принадлежащих боевикам.

Оружие было найдено и на юге палестинского анклава — в жилом доме близ детского сада. На подоконнике другого дома был обнаружен ручной противотанковый гранатомет и ракетная установка, подготовленные для удара по израильским солдатам.

В ЦАХАЛ также сообщили, что в ночь на 22 декабря Военно-морские силы Израиля нанесли удары по объектам ХАМАС вдоль береговой линии в целях поддержки сил, действующих на местах в секторе Газа.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.