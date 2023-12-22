Российские войска уничтожили несколько броневиков с командирами ВСУ

Российские войска уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом Вооруженных сил Украины, заявили в Минобороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве рассказали, что разведка обнаружила передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Чтобы поразить цели, были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск «Запад».

«Расчет «кочующего» 120-миллиметрового миномета 2Б11 оперативно прибыл на огневую позицию и с помощью корректировщика уничтожил бронеавтомобили с находящимися в них военнослужащими ВСУ», — заявили в МО РФ.

Там добавили, что военные постоянно ведут подобную боевую работу на Купянском направлении. Стоит задача — держать противника в постоянном напряжении.

20 декабря Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении. В результате этих действий украинская армия потеряла до 40 военнослужащих.

До этого сообщалось, что самоходные артиллерийские установки «Гиацинт-С» из группировки войск «Запад» успешно уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ на Купянском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.