В Одесской области повреждено зернохранилище

Спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила о повреждении объекта инфраструктуры в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

По словам Гуменюк, было повреждено зернохранилище.

До этого украинское агентство ТСН сообщало о взрывах в Одессе в ночь на 22 декабря. Уточнялось, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

19 декабря издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Черноморске и Одессе на Украине.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее ВС Украины сообщили об уничтожении морского порта в Одессе в результате взрывов.