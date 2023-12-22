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Названа цель атак ВСУ в Брянской области 21 декабря

Shot: ВСУ попытались атаковать резервуары с топливом в Брянской области

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Shutterstock

Вооруженные силы Украины попытались атаковать резервуары с топливом на территории логистического центра в Брянской области, российские военные уничтожили два беспилотника с 22 кг взрывчатки. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Отмечается, что вражеский дрон был замечен неподалеку от нефтехранилища в Суражском районе около 5 утра 21 декабря. Обломки одного сбитого БПЛА упали в 300 м от логистического центра. В 500 м от них нашли второй беспилотник, который нес кумулятивный заряд с 22-килограммовой боевой частью. Его ликвидировали на месте.

В результате инцидента никто не пострадал, разрушений нет.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что ВСУ предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны. При этом чиновник не уточнил, о каких объектах идет речь.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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