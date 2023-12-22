Военный эксперт, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил РИА Новости, что украинские военные оборудовали позиции для обстрела города Кременная в ЛНР среди частных сельских домов и в подвалах поселка Заречное Донецкой народной республики (ДНР).

«Позиции традиционно располагаются во дворах частных домовладений, а для укрытия используют подвалы», — рассказал Марочко.

13 декабря Марочко сообщал, что Вооруженные силы Украины активизировались на Донецком направлении в зоне проведения спецоперации.

До этого военный эксперт сообщал, что украинское командование прибегает к тактике «мясных штурмов» без надлежащей огневой поддержки, поэтому ВСУ терпят большие потери при маневренной обороне в районах Синьковки и Петропавловки на Купянском направлении.

6 декабря Марочко заявлял, что группа Вооруженных сил Украины подорвалась на собственном минном поле у населенного пункта Червоная Диброва юго-западнее города Кременная в Луганской народной республике.

Ранее в Запорожской области рассказали о попытке ВСУ атаковать в районе Бердянска.