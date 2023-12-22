Последние французские солдаты покидают Нигер

Франция в пятницу, 22 декабря, окончательно выводит из Нигера последний воинский контингент. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальный вывод войск после того, как захватившие в Нигере власть мятежники разорвали все договоренности с Францией, начался в октябре — под контроль армии Нигера был передан военный лагерь в городе Уалам, регион Тиллабери. Этот лагерь прикрывал стратегически важный участок границы Нигера с Мали.

На 13 декабря в Нигере оставались только 157 французских солдат, а официально Вооруженные силы Нигера объявляли 22 декабря последним днем пребывания французских солдат на территории страны.

Французские военнослужащие отправлялись как на территорию Франции, так и в соседний с Нигером Чад.

До этого Нигер был исключен из состава Франкофонии — организации под эгидой Франции, объединяющей франкоязычные страны.

Ранее в Нигере лишили посла Франции дипломатической неприкосновенности.