Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 65 военнослужащих на Южно-Донецком направлении за прошедшие сутки. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Ударами бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем поражены опорные пункты, пункты временной дислокации и районы сосредоточения живой силы 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе совхоза «Октябрь», — сообщили в Минобороны.

Основные потери украинские подразделения понесли в ходе уничтожения двенадцати укрепленных огневых точек.

До этого российские военнослужащие, принимающие участие в боевых действиях под Артемовском, начали применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для доставки снарядов и провизии на позиции в первой линии обороны.

Также летательные аппараты применяют для ведения воздушной разведки и обнаружения мест дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее ВС РФ начали применять в зоне специальной военной операции (СВО) модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-СМ».