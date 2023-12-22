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ВС РФ взяли под контроль опорный пункт украинских войск под Артемовском

Минобороны РФ заявило о взятии опорного пункта ВСУ к северо-западу от Артемовска

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские военные установили контроль над одним из опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, передает ТАСС.

По информации ведомства, в атаке приняли участие штурмовые подразделения Воздушно-десантных войск РФ. Речь идет о подразделениях, входящих в состав «Южной» группировки войск.

«На Артемовском направлении штурмовые подразделения <...> овладели очередным опорным пунктом к северо-западу от Артемовска», — говорится в заявлении министерства.

Также в ведомстве подчеркнули, что большую роль в успешном выполнении задания сыграла артиллерия гвардейского Костромского полка Ивановского соединения ВДВ. Бойцы данного подразделения активно вели огонь по позициям украинских солдат, оказав уверенную поддержку наступающим отрядам ВС РФ.

В частности, российские артиллеристы при помощи 152-мм гаубиц «Мста-Б» наносили удары по основным огневым средствам ВСУ. Более того, им удалось ликвидировать до взвода личного состава украинских войск.

21 декабря министерство обороны РФ сообщило, что российские десантники взяли под контроль другой опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Сначала артиллерия нанесла огневое поражение украинским отрядам, после чего оставшиеся цели уничтожили расчеты FPV-дронов.

Ранее в ЛНР рассказали, как украинские солдаты превращают жилые дома в населенных пунктах под Артемовском в склады боеприпасов.

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