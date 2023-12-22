Министры обороны США и Украины обсудили усиление ВСУ

Министр обороны США Ллойд Остин и глава украинского военного ведомства Рустем Умеров провели телефонный разговор. В ходе переговоров они обсудили укрепление военного потенциала Украины и поддержку страны со стороны западных держав, передает ТАСС со ссылкой на письменное заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.

По словам представителя министерства, во время беседы Остин и Умеров обменялись мнениями по поводу ситуации в зоне боевых действий и приоритетов при оказании помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Кроме того, глава военного ведомства США оповестил зарубежного коллегу о «прогрессе в работе коалиции по развитию потенциала» украинских войск.

Как отмечается в документе, упомянутая коалиция была создана участниками западной контактной группы по снабжению Киева техникой и боеприпасами. В то же время Райдер подчеркнул, что представители Вашингтона и Киева обсудили организацию встреч данной контактной группы в будущем.

21 декабря координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что американские власти считают преждевременными разговоры об использовании замороженных активов РФ для помощи Украине. По его словам, администрация действующего главы государства Джо Байдена все еще ждет решения парламентариев по поводу выделения нового пакета помощи Киеву.

Ранее в США призвали украинское руководство смириться с потерей части территорий.