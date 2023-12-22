В подконтрольном Киеву Херсоне произошли взрывы

Два взрыва произошли ночью в подконтрольном Киеву городе Херсоне. Об этом написало украинское издание «Зеркало недели».

Подробности происшествия не приводятся. Местные власти не дали комментариев о ЧП.

На текущий момент в контролируемых властями Украины районах Херсонской области объявлена воздушная тревога.

В красной зоне находятся восемь регионов страны, включая Киев.

Ранее сообщалось о сильном взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, до этого СМИ писали о серии взрывов в украинской столице.

В Хмельницкой области произошли взрывы.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.