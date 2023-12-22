В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области на западе Украины произошли взрывы. Сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Первый замглавы Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин поделился этой информацией в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В районе Хмельницкого работает ПВО», — говорится в сообщении.

На текущий момент восемь регионов Украины, включая Хмельницкую область, находятся в состоянии воздушной тревоги.

Ранее сообщалось о сильном взрыве в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, до этого СМИ писали о серии взрывов в украинской столице.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее в Раде назвали причину увольнения всех заместителей министра обороны Украины.