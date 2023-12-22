Очевидцы услышали сильный взрыв в Киеве

Мощный взрыв раздался ночью в Киеве со стороны аэропорта Жуляны, еще несколько зафиксированы в Соломенском и Голосеевском районах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев произошедшего.

По их словам, сильных взрыв был в Жулянах, оттуда наблюдается зарево. Они подчеркнули, что еще несколько взрывов прозвучали со стороны Коломенского и Голосеевского районов, в городе работают системы противовоздушной обороны.

До этого стало известно, что в Киеве произошла серия взрывов.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о работе ПВО.

В Киеве также объявлялась воздушная тревога несколько часов назад.

Российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.