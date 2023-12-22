ВСУ попытались атаковать Курскую область при помощи дрона

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский дрон в небе над Курской областью. Об этом сообщило министерство обороны РФ, опубликовав соответствующее заявление в официальном Telegram-канале.

По информации ведомства, во время атаки бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Однако достичь цели дрон не смог, так как был ликвидирован дежурными средствами защиты.

«21 декабря <...> около 23:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — уточняется в публикации.

До этого министерство обороны РФ заявило, что около 22:00 мск на территории Курской области также сработали системы ПВО. Согласно данным ведомства, в воздушном пространстве региона был нейтрализован украинский дрон самолетного типа.

В тот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о попытке бойцов ВСУ атаковать территорию региона. Как он рассказал, российские средства противовоздушной обороны сбили беспилотный летательный аппарат в небе над Суражским районом.

Ранее в министерстве обороны РФ назвали число украинских дронов и ракет, уничтоженных с начала 2023 года.