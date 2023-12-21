В ЦАХАЛ заявили об уничтожении тоннелей с офисами руководства ХАМАС

Саперы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожили сеть туннелей с офисами лидеров ХАМАС. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ЦАХАЛ.

«В среду ЦАХАЛ выявила террористическую инфраструктуру, созданную в «элитном квартале» ХАМАС в городе Газа, включая большую сеть стратегических подземных туннелей, соединяющих укрытия и бюро, принадлежащие высшему военному и политическому руководству ХАМАС. Сегодня (в четверг) эта сеть туннелей была уничтожена контролируемым образом», — заявили в пресс-службе Армии обороны еврейского государства.

Под сектором Газа находится большое количество разветвленных туннелей, построенных ХАМАС в рамках стратегических планов оборонять палестинский анклав от ЦАХАЛ. Многие тоннели оборудованы всем необходимым для автономной работы продолжительное время, большинство надежно защищены от обычных средств поражения.

До этого президент Израиля раскритиковал гуманитарную деятельность ООН в Газе.

Ранее Россия и Турция призвали к немедленному прекращению огня в секторе Газа.