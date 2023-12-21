В Курской области сбили дрон ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать российские объекты на территории Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

Согласно данным ведомства, 21 декабря около 22:00 (совпадает с мск) в регионе сработала дежурная система противовоздушной обороны (ПВО). В результате средства защиты сбили в небе украинский дрон.

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <...> по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в заявлении министерства.

Как добавили в военном ведомстве, для атаки бойцы ВСУ использовали беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. При этом другие подробности о ситуации в регионе не уточняются.

В тот же день средства ПВО ликвидировали украинскую ракету над акваторией Азовского моря. По информации министерства обороны РФ, выпущенный по территории страны снаряд засекли около 15:00 мск.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Сопычи со стороны украинских военнослужащих. Как рассказал глава региона, в результате атаки пострадал один человек.

Ранее на Украине анонсировали покупку нескольких тысяч дронов-камикадзе для нужд армии страны.