Япония рассматривает возможность поставок боеприпасов в Британию

Япония может начать поставлять артиллерийские боеприпасы в Великобританию, предварительно изменив правила экспорта вооружений. Об этом пишет газета The Financial Times.

Как указано в материале, в первую очередь речь идет о снарядах калибра 155 мм. На территории Японии данные боеприпасы производятся по лицензии британской оборонной компании BAE Systems.

По словам авторов статьи, упомянутые снаряды могут помочь решить вопрос с дефицитом боеприпасов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако источники издания подчеркнули, что Токио не планирует напрямую оказывать помощь Киеву.

Ожидается, что вместо этого Япония начнет поставлять вооружения в Великобританию для восполнения истощенных запасов снарядов на местных складах. В таком случае у Лондона появится больше возможностей, чтобы продолжить оказывать украинским войскам поддержку.

Согласно информации журналистов, 22 декабря Токио намерен объявить о смягчении правил вывоза военной техники за границу. При этом данное решение позволит не только экспортировать боеприпасы в Великобританию, но и нарастить поставки снарядов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в США. При таком развитии событий у Вашингтона появится возможность передать Киеву больше современных систем противовоздушной обороны (ПВО), резюмировали авторы публикации.

Ранее правительство Финляндии одобрило выделение нового пакета военной помощи Украине.