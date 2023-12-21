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Япония рассматривает возможность поставок боеприпасов в Британию

FT: Япония может изменить правила экспорта для поставок снарядов в Британию

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Mauricio Campino/U.S. Air Force/AP

Япония может начать поставлять артиллерийские боеприпасы в Великобританию, предварительно изменив правила экспорта вооружений. Об этом пишет газета The Financial Times.

Как указано в материале, в первую очередь речь идет о снарядах калибра 155 мм. На территории Японии данные боеприпасы производятся по лицензии британской оборонной компании BAE Systems.

По словам авторов статьи, упомянутые снаряды могут помочь решить вопрос с дефицитом боеприпасов в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако источники издания подчеркнули, что Токио не планирует напрямую оказывать помощь Киеву.

Ожидается, что вместо этого Япония начнет поставлять вооружения в Великобританию для восполнения истощенных запасов снарядов на местных складах. В таком случае у Лондона появится больше возможностей, чтобы продолжить оказывать украинским войскам поддержку.

Согласно информации журналистов, 22 декабря Токио намерен объявить о смягчении правил вывоза военной техники за границу. При этом данное решение позволит не только экспортировать боеприпасы в Великобританию, но и нарастить поставки снарядов для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot в США. При таком развитии событий у Вашингтона появится возможность передать Киеву больше современных систем противовоздушной обороны (ПВО), резюмировали авторы публикации.

Ранее правительство Финляндии одобрило выделение нового пакета военной помощи Украине.

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