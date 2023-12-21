Журналисты рассказали, как США нарастили военные силы в Красном море

Соединенные Штаты создали в районе Красного моря самую мощную военно-морскую группировку за последние несколько десятилетий, пишет британская газеты The Times, ссылаясь на источники в Пентагоне.

В публикации говорится, что на данный момент в Красном море находятся американские эсминцы USS Laboon, USS Carney и USS Thomas Hudner, а также атомная подводная лодка класса Ohio. Им оказывает поддержку британский эсминец HMS Diamond и французский многоцелевой фрегат Languedoc ВМС Франции.

Журналисты отмечают, что операция Prosperity Guardian по сохранению свободы судоходства в регионе уже обошлась Вашингтону в несколько десятков миллионов долларов, из которых значительная часть пришлась на высокотехнологичные ракеты. Авторы материала отмечают, что в США такие расходы считают приемлемыми.

До этого агентство Bloomberg писало, что мировые перевозчики сырой нефти и топлива столкнулись с резким ростом затрат на бронирование для некоторых танкеров, меняющих маршруты из-за нападений хуситов в Красном море.

Член руководства группировки палестинской ХАМАС Усама Хамдан заявил, что движение считает страны, которые намерены присоединиться к создаваемой США международной коалиции по обеспечению безопасности судов в Красном море, пособниками преступлений против палестинского народа.

Ранее IKEA предупредила о перебоях с поставками из-за атак в Красном море.