Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что украинская сторона предприняла попытку атаковать в районе Бердянска в Запорожской области.

«В Бердянске и пригороде громко!» — написал он.

Рогов добавил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отработали, уничтожив на подлете две цели, которые направлялись в сторону села Осипенко.

До этого Рогов сообщил об обстреле города Токмак.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, так как он не представляет из себя самостоятельного субъекта.

В конце ноября центр города Бердянска в Запорожской области был затоплен из-за шторма.

Ранее Рогов раскрыл финал украинского плана «Б».