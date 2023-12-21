Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Запорожской области рассказали о попытке ВСУ атаковать в районе Бердянска

Рогов: ВСУ предприняли попытку атаковать в районе Бердянска Запорожской области

close
100%
РИА Новости

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил в своем Telegram-канале, что украинская сторона предприняла попытку атаковать в районе Бердянска в Запорожской области.

«В Бердянске и пригороде громко!» — написал он.

Рогов добавил, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отработали, уничтожив на подлете две цели, которые направлялись в сторону села Осипенко.

До этого Рогов сообщил об обстреле города Токмак.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» выразил уверенность в том, что ведение каких-либо переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским является бессмысленным, так как он не представляет из себя самостоятельного субъекта.

В конце ноября центр города Бердянска в Запорожской области был затоплен из-за шторма.

Ранее Рогов раскрыл финал украинского плана «Б».

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами