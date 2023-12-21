Эсминец ВС США USS Laboon перемещен на Ближний Восток

Эсминец ВС США USS Laboon прибыл в зону действия пятого флота американских ВМС для того, чтобы обеспечить безопасность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

«USS Laboon проходит через Суэцкий канал, 18 декабря Laboon был развернут в зоне действий 5-го флота США, чтобы помочь обеспечить морскую безопасность и стабильность в ближневосточном регионе», — говорится в сообщении ВС США.

Ранее сообщалось, что американский ракетный эсминец Laboon вошел в Черное море. В российском Минобороны сообщили, что начали отслеживать действия эсминца.

До этого 6-й оперативный флот США уведомлял, что корабль войдет в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению «морской безопасности в регионе».

Эскадренный миноносец USS Laboon типа «Арли Берк» был введен в эксплуатацию в 1995 году. Корабль оснащен двумя пусковыми установками системы ПВО «Иджис», которые могут нести до 56 крылатых ракет «Томагавк», оснащаемых ядерными боеголовками. Также на борту эсминца размещается вертолет SH-60 «Си Хок». Экипаж судна составляет 337 человек.

Ранее американский генерал Кристофер Норри заявил, что Соединенные Штаты рассматривают Черное море как ключевую акваторию. По его словам, безопасность восточного фланга НАТО и суверенных стран региона зависят от способности Соединенных Штатов «сдерживать потенциальных противников в регионе».