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В Эстонии встревожены возможным нападением России на шведский остров

Эстонский офицер Тали встревожен возможной атакой РФ на шведский остров Готланд

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Reuters

Принадлежащий Швеции остров Готланд в Балтийском море является уязвимым для России местом в Прибалтике. Об этом заявил депутат эстонского парламента, полковник в отставке Петер Тали, чьи слова приводит национальная телерадиовещательная компания Эстонии ERR.

«Если Кремль попытается что-то сделать в нашем регионе, то самым слабым в геополитическом плане станет <...> Готланд», — полагает парламентарий.

Он выразил опасения, что в случае разворачивания подобного сценария Швеция, пока не вступившая в НАТО, не сможет заручиться поддержкой Североатлантического альянса и не будет иметь возможности применить статью устава военно-политического блока о коллективной обороне.

В ноябре глава шведского министерства обороны Пол Юнсон заявил, что не хочет «списывать Россию со счетов как угрозу».

Ранее на острове Готланд испугались символа «русского царизма».

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