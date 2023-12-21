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В ростовском отеле объяснили, почему отказались заселять участников СВО

В ростовском отеле объяснили, что не смогли заселить участников СВО без паспорта

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Сотрудники конгресс-отеля «Амакс» в Ростове-на-Дону объяснили, что отказались заселить военного потому, что у него не было паспорта, передает ТАСС, ссылаясь на администрацию гостиницы.

В отеле пояснили, что заселение гостей проходит по правилам, которые регламентированы правительством РФ. В частности, заселение в отель совершеннолетних россиян возможно только при предъявлении паспорта. Исключений для военнослужащих законом не предусмотрено, и военный билет не входит в перечень документов, удостоверяющих личность. При этом администраторов, нарушивших данное постановление, предусмотрены штрафы до 750 000 рублей.

«На видео с камер наблюдения видно и слышно, что у гостя не было паспорта, на основании чего отель не имел права его заселить», — добавили в администрации.

Также в отеле рассказали, что у второго гостя был при себе паспорт, и он мог быть заселен, однако мужчина отказался жить без сослуживца. Кроме этого, в отеле также опровергли информацию о том, что в заселении было отказано, потому что гость военный.

До этого сообщалось, что отель «Амакс» в Ростовской области отказался заселять российских военных, возвращающихся в зону проведения специальной военной операции на Украине, так как у них не было паспортов.

Ранее в Ростовской области закрылся отель «Добрыня» после того, как в него отказались заселить бойцов, участвовавших в специальной военной операции.

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