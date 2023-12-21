Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем

Минобороны РФ: средства ПВО уничтожили украинскую ракету над Азовским морем

close
100%
Сергей Мальгавко/РИА Новости

Киев предпринял неудачную попытку ракетной атаки по территории России. Средства ПВО уничтожили украинскую ракету, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«21 декабря около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого, российские средства ПВО сбили девять беспилотников над двумя российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над Московской и Калужской областями. В ведомстве уточнили, что с помощью БПЛА Киев планировал устроить теракты.

Позже ПВО РФ уничтожили над Крымом еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты 15 декабря в промежуток с 23:00 по 23:50 мск.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии вторую систему ПВО Patriot.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами