Российские средства ПВО сбили украинскую ракету над Азовским морем

Киев предпринял неудачную попытку ракетной атаки по территории России. Средства ПВО уничтожили украинскую ракету, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«21 декабря около 15:00 мск киевским режимом была предпринята попытка ракетной атаки по объектам на территории Российской Федерации. Российскими средствами ПВО украинская ракета была уничтожена над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого, российские средства ПВО сбили девять беспилотников над двумя российскими регионами. Как сообщили в Минобороны, украинские дроны самолетного типа были перехвачены дежурными средствами ПВО над Московской и Калужской областями. В ведомстве уточнили, что с помощью БПЛА Киев планировал устроить теракты.

Позже ПВО РФ уничтожили над Крымом еще шесть украинских беспилотных летательных аппаратов. Они были сбиты 15 декабря в промежуток с 23:00 по 23:50 мск.

Ранее сообщалось, что Украина получила от Германии вторую систему ПВО Patriot.