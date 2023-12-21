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Украина намерена развернуть производство испано-австрийских БМП

В Киеве заявили, что планируют развернуть производство испано-австрийских БМП

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Thomas Peter/Reuters

Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что компания планирует развернуть на Украине лицензированное производство испано-австрийских боевых машин пехоты ASCOD. Его слова приводит украинское издание «Экономическая правда».

«Сейчас прорабатывается возможность производства компонентов и сборка испано-австрийской БМП ASCOD по лицензии. Это машина, которую когда-то разработали по заказу нескольких государств Евросоюза», — рассказал он.

Он отметил, что сначала необходимо провести закупку тестовой партии машин, а затем начнутся переговоры о локализации производства.

До этого сообщалось, что минобороны Испании объявило о завершении квалификационных испытаний прототипа бронированной инженерной машины VCZAP Castor. По данным издания Shephard, машину, среди прочего, проверяли на точность стрельбы из дистанционно управляемого оружия, способность использовать бульдозерный отвал, рыть траншеи и переправляться вброд.

Ранее сообщалось, что власти Испании передадут Украине еще две зенитные ракетные установки HAWK.

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