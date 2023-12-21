Полиция задержала диверсионную группу в Запорожской области

В Запорожской области сотрудники полиции в кооперации с ФСБ пресекли деятельность диверсионной группы, подозреваемой в подготовке терактов по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД в Telegram-канале.

«Задержали троих несовершеннолетних жителей города Мелитополя, которые подозреваются в работе на СБУ», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, группировка под названием «Черный саботаж» по заданию украинских кураторов собирали и передавали сотрудникам СБУ развединформацию о перемещении и расположении Вооруженных сил России.

«Они организовали несколько террористических актов, покушаясь на жизнь различных должностных лиц», — отметили в пресс-службе.

До этого группа российского спецназа ликвидировала диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины, которой, предположительно, руководил французский офицер.

Ранее войска РФ пресекли деятельность диверсантов на Южно-Донецком направлении.