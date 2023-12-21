ВСУ обстреляли еще одно село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чаусы Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российской региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Их госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки украинских военных пострадали животные стада сельхозпредприятия. Повреждение получило транспортное средство. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил чиновник.

Также Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Погарском районе. Один человек получил ранения.

Утром 21 декабря губернатор заявил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны. Тогда никто не пострадал.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.