Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

ВСУ обстреляли еще одно село в Брянской области

Богомаз: два мирных жителя пострадали в селе Чаусы под Брянском при обстреле ВСУ

close
100%
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Чаусы Погарского района Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор российской региона Александр Богомаз.

По его словам, в результате обстрела пострадали двое мирных жителей. Их госпитализировали и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Также в результате атаки украинских военных пострадали животные стада сельхозпредприятия. Повреждение получило транспортное средство. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы, уточнил чиновник.

Также Богомаз сообщал, что ВСУ обстреляли село Сопычи в Погарском районе. Один человек получил ранения.

Утром 21 декабря губернатор заявил, что украинские войска предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района Брянской области с помощью беспилотного летательного аппарата, однако он был уничтожен силами противовоздушной обороны. Тогда никто не пострадал.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами