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Россия успешно вывела на орбиту военный спутник

Минобороны РФ сообщило об успешном выходе на орбиту спутника ВКС

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Спутник российского Минобороны был успешно выведен на орбиту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

По данным министерства, аппарат был принят на управление Воздушно-космическими силами (ВКС) РФ. Со спутником установили и поддерживают телеметрическую связь, все системы космического аппарата функционируют.

Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» со спутником осуществили 21 декабря с космодрома Плесецк.

До этого сообщалось, что в РФ может появиться аналог спутниковой системы Starlink. Его планирует запустить российская компания «Бюро 1440», входящая в состав холдинга «Икс холдинг».

Для начального покрытия компании потребуется 250 спутников, а к 2030 году планируется запуск более 700 аппаратов для обеспечения глобального покрытия. Потенциальное количество абонентов сервиса в России оценивается консервативно в 1,5–2 миллиона человек, а по всему миру — до 12 миллионов конечных пользователей.

Ранее сообщалось, что космический самолет Китая начал передавать неизвестные сигналы над США.

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