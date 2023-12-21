В Генштабе сообщили об активной обороне в зоне СВО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что российские войска расширяют зоны контроля на всех направлениях во время проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

«Российские войска успешно ведут активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постоянно расширяют зоны контроля на всех направлениях», — заявил он.

По словам Герасимова, Вооруженным силам Украины (ВСУ) постоянно наносится огневое поражение, которое не позволяет ему продвинуться вперед.

Он также отметил, что российские военные решительно действуют в условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи.

Кроме того, Герасимов заявил, что контрнаступление Украины на фронте провалилось. Он отметил, что ситуацию на поле боя не изменили дополнительные поставки Киеву западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.