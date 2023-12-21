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Герасимов рассказал о важности сотрудничества ВС РФ с зарубежными армиями

Герасимов назвал сотрудничество с зарубежными армиями одним из приоритетов ВС РФ

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Министерство обороны РФ

Одним из приоритетов ВС РФ в 2024 году остается сотрудничество с армиями других государств. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, слова которого передает РИА Новости.

«Одним из приоритетов остается военное сотрудничество с армиями зарубежных стран. Запланировано проведение активного военно-делегационного обмена и совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки с оборонными ведомствами дружественных государств», — сказал Герасимов.

Также Герасимов рассказал, что Россия продолжает сотрудничество с иностранными военными ведомостями, несмотря на попытки западных государств изолировать РФ. По его словам, в 2023 году реализовано более 600 значимых мероприятий.

19 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что вся страна поддерживает российскую армию в ходе специальной военной операции на Украине.

В этот же день президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны РФ отметил, что 2023 год был напряженным для Вооруженных сил Российской Федерации.

В конце октября Герасимов доложил Путину, что ВС РФ решают задачи в соответствии с планом СВО.

Ранее стало известно, что в Минобороны появится подразделение по внедрению цифровой системы воинского учета.

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Операция на Украине
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