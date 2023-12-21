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В Минобороны назвали потери ВСУ за последние полгода

Герасимов: за полгода ВСУ на всех направлениях потеряли около 160 тысяч бойцов

Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек. Об этом заявил первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов в ходе брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности военного ведомства. Его цитирует ТАСС.

«За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета», — заявил Герасимов.

В Минобороны называли общее число потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) за весь период контрнаступления. По словам главы военного ведомства Сергея Шойгу, Киев потерял 159 тысяч военнослужащих. Также Вооруженные силы РФ уничтожили 121 самолет противника и 766 танков, включая 37 танков Leopard.

Ранее украинский военный заявил, что ВСУ нужно отступить с «неудобных позиций».

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