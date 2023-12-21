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В Генштабе рассказали об успехах России в работе с высокоточным оружием

Россия высокоточным оружием уничтожила около 1,5 тыс. объектов ВСУ с начала СВО

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РИА Новости

С момента начала специальной военной операции около 1,5 тыс. важных военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) российские военные уничтожили с помощью оружия большой дальности. Об этом сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России — первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов, пишет РИА Новости.

По его словам, одним из результатов применения высокоточного оружия стало значительное снижение производства продукции военно-промышленного комплекса на Украине.

Также, по словам Герасимова, большой вклад в решение задач на поле боя вносят оперативно-тактическая и армейская авиация. С начала СВО российские самолеты и вертолеты осуществили тысячи боевых вылетов.

«Ежедневно наносится огневое поражение штабам, командным пунктам, складам с военной техникой и боеприпасами, а также местам дислокации личного состава ВСУ», — добавил Герасимов.

Немецкое издание Focus писало, что Вооруженные силы Украины ежедневно теряют по 800 военнослужащих. Помимо недостатка личного состава, армия Украины сталкивается с проблемами в работе западной военной техники.

Ранее ВС РФ уничтожили позиции ВСУ под Донецком.

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Операция на Украине
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