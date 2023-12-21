Глава Генштаба ВС РФ заявил о провале контрнаступления Украины

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что контрнаступление Украины на фронте провалилось. Об этом сообщает ТАСС.

«Широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось», — заявил он.

По его словам, ситуацию на поле боя не изменили дополнительные поставки Киеву западного вооружения и ввод в бой украинским командованием стратегических резервов.

10 ноября издание The Economist сообщило, что украинское контрнаступление завершилось, не принеся никаких результатов, что заводит ситуацию на фронте в тупик. В качестве доказательства этого утверждения были приведены агрегированные данные спутников о боевой активности на фронте, которые показали существенное снижение интенсивности боевых действий в октябре после оживления на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Работино в августе 2023 года и российского наступления на Авдеевку в середине октября.

До этого в США признали крах контрнаступления ВСУ.

Ранее Кулеба признал, что Украина находится в нелегком положении.