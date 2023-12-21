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Израиль отказался от сделки по обмену, аналогичной освобождению Гилада Шалита

Al Hadath: Израиль не будет менять заложников по аналогии с освобождением Шалита

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Ohad Zwigenberg/AP

Израиль отказался от сделки по обмену палестинских заключенных на заложников по аналогии с освобождением израильского солдата Гилада Шалита в 2011 году, когда на одного Шалита поменяли 1027 палестинцев. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

По информации телеканала, представители радикального палестинского движения ХАМАС и «Исламский джихад» (организация запрещена в России) утвердили список из 500 человек, которых они хотели бы обменять на заложников в рамках обмена. Однако Израиль не согласился на выполнение подобных условий.

ХАМАС также потребовал от посредников надавить на Израиль, чтобы израильские военные перестали задерживать палестинцев. По словам представителей радикального движения, на это необходимо пойти, прежде чем говорить о каком-либо прекращении огня.

До этого израильский арабоязычный телеканал Makan 33 сообщал, что Израиль готов к двухнедельному перемирию в секторе Газа в обмен на освобождение десятков заложников, захваченных боевиками радикального палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.

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