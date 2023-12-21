Ракету «Союз-2.1б» запустили с космодрома Минобороны РФ

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ совершили пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк. Она должна вывести на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В четверг, 21 декабря, в 11:48 мск с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации <...>боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — говорится в сообщении.

Россия планирует использовать космос не только в военных целях. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что у страны есть большие планы по освоению ближнего и дальнего космоса.

Лидер страны отметил, что космическая деятельность имеет значение и для Российской Федерации, и для всего человечества. Об этом он заявил во время встречи с участниками заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

В этом направлении уже идет работа в Донском государственном техническом университете (ДГТУ) и Российской академии наук (РАН). Там приступили к разработке радиационно-устойчивой микросхемы, способной выдержать облучение в 10 тыс. раз больше, чем обычная электроника. Их планируют использовать в том числе на космических станциях.

Ранее ракета «Союз-2.1а» вывела на орбиту спутник «Космос-2567» для Минобороны.