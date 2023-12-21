Глава МО Украины заявил, что все уехавшие из страны мужчины от 25 до 60 лет получат повестки

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что все уехавшие за границу украинцы в возрасте от 25 до 60 лет получат повестки. Об этом он рассказал в интервью заместителю главного редактора BILD Паулю Ронцхаймеру.

По словам Умерова, в Киеве хотят справедливости для всех.

«Мы отправим им повестку. Выступать за свою страну и служить ей — это не наказание. Это честь», — подчеркнул глава минобороны Украины.

Он добавил, что власти страны продолжают обсуждать, что делать с теми, кто не явится по повестке самостоятельно. По словам Умерова, в будущем призванные на службу в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны иметь четкое понимание того, как их будут обучать и экипировать, где и когда они будут служить и когда их демобилизуют. Также будут введены «возможности выбора» рода службы для новобранцев в зависимости от их навыков.

До этого Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос, согласно результатам которого более 70% жителей Украины не поддержали бы отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Ранее депутат Безуглая предложила кандидатов на должность нового главкома ВСУ.